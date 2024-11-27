プロスパは、2024年2024年11月29日(金)〜12月5日(木)まん福高屋店にて周年祭を開催します。 焼肉まん福高屋店周年祭 プロスパは、2024年2024年11月29日(金)〜12月5日(木)まん福高屋店にて周年祭を開催。周年祭期間中、破格のサービス商品を多数用意します。【周年祭の目玉内容】■目玉サービス1・特選四天王盛り合わせ(周年祭特別商品)(和牛サーロイン、和牛ハラミ、和牛上ハラミ、和牛上ロース)通常5,540円(税