「三ツ矢 MERRY APPLE Sparkling」アサヒ飲料は、「三ツ矢 MERRY APPLE Sparkling」を12月10日から期間限定で発売する。生誕140周年を迎えた「三ツ矢」ブランドの周年記念第4弾商品となる。「三ツ矢 MERRY APPLE Sparkling」はリンゴ果汁と発酵リンゴ果汁を使用した炭酸飲料。リンゴの華やかなで芳醇な香りを楽しめる。クリスマスやお祝いなど、食事中の気分を盛り上げたい時にぴったりな商品となっている。パッケージは琥珀色を背