シャオミ、７〜９月期の売上高３０・５％増過去最高更新中国のスマートフォン大手、小米集団（シャオミ）の展示ブースでスマートフォンを体験する来場者。（バルセロナ＝新華社記者/孟鼎博）【新華社北京11月27日】中国のスマートフォン大手、小米集団（シャオミ）がこのほど発表した2024年第3四半期（7〜9月）決算は売上高が前年同期比30.5％増の925億600万元（1元＝約21円）となり、過去最高を更新した。調整後純利益は4.4％