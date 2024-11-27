国民民主党の玉木雄一郎代表は２７日、連合の芳野友子会長と国会内で会談した。芳野氏は衆院選での野党の躍進を評価した上で「参院選につなげていかなければならない」と指摘。連合側は立憲民主党と基本政策で合意するよう要請した。会談後、玉木氏は記者団に「協議をさらに推進したい」と述べた。会談冒頭、玉木氏は自身の不倫問題について陳謝。芳野氏は記者団に「信頼回復に向けて努力いただきたい」と注文を付けた。会談に