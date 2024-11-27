三笠宮妃百合子さまの本葬から一夜明け、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまなど皇族方が三笠宮邸を訪問されました。11月15日に101歳で亡くなられた百合子さまの本葬にあたる「斂葬の儀」から一夜明け、百合子さまのお住まいの三笠宮邸で斂葬の儀に伴う儀式が行われました。午前10時前、愛子さまが赤坂御用地を訪問され、秋篠宮家の次女・佳子さまなど皇族方も参列されました。午後には、皇室の慣例により斂葬の儀に参列しなかった両