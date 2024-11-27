コピス吉祥寺は、2024年11月30日(土)〜12月1日(日)の2日間、吉祥寺で初となる「日本酒」をテーマとしたお祭り、『SAKE FES by KEGDRAFT』を開催します。 コピス吉祥寺『SAKE FES by KEGDRAFT』  ・開催日時：2024年11月30日(土)〜2024年12月1日(日)11:00〜20:00・開催場所：コピス吉祥寺A館3階GREENING広場・入場料：無料・主催：コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/※イベントの詳細は随時コピス吉祥寺HP