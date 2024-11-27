タレントのヒロミが２７日、都内で「ＨｉＫＯＫＩＢＵＩＤＥＲ’ＳＳＰＩＲＩＴＰＲＯＪＥＫＴ」発表会に出席した。建築業に向けた電動工具を扱うブランドのイベント。以前より同ブランドのＣＣＯを務めているヒロミは、この日新たに日本の職人応援隊長にも就任し「僕で大丈夫でしょうか？頑張らさせていただきます」と背筋を伸ばした。自身もテレビ番組のＤＩＹ企画で職人顔負けの技術を披露していることから「小さ