King Gnuや Official髭男dism、きゃりーぱみゅぱみゅ、藤井風、Vaundyなど、数多くのアーティストに支持され、ミュージックビデオや公演で「独自の世界観」を創り続けている 特殊メイクアーティスト・快歩（KAIHO）さん 28歳。 【写真を見る】King Gnu ヒゲダン きゃりーぱみゅぱみゅ 藤井風 浅野忠信の作品に参加特殊メイクアーティスト 快歩（KAIHO）の魅力俳優の浅野忠信さんが15年ぶりに監督を務め、12月13日から劇場公