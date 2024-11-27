2024年11月26日に国際刑事警察機構(ICPO)が、アフリカの警察機関・AFRIPOLとの約2カ月にわたって行われた共同作戦の結果、ランサムウェアやビジネスメール詐欺、オンライン詐欺などに関与したサイバー犯罪の容疑者1006人を逮捕したことを発表しました。Major cybercrime operation nets 1,006 suspectshttps://www.interpol.int/News-and-Events/News/2024/Major-cybercrime-operation-nets-1-006-suspectsInterpol clamps down on