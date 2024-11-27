東京五輪・パラリンピックの選手村跡地の大規模マンション街「ＨＡＲＵＭＩＦＬＡＧ（ハルミフラッグ）」（東京都中央区晴海）付近の鉄柵に無断でキーボックスを設置したとして、警視庁月島署は２７日、不動産会社社長の男（５２）（港区）を軽犯罪法違反（業務妨害）容疑で東京地検に書類送検した。同社はハルミフラッグの物件を所有。取引先の不動産仲介会社にキーボックスの解錠番号を伝えて、内覧時に鍵を取り出させてい