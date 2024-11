BTSのメンバーV(愛称テテ)が27日、新曲「Winter Ahead(with PARK HYO SHIN)」音源の一部を公開した。現在、韓国軍隊に服務中で、所属するHYBEのYouTubeチャンネルでミュージックビデオが一部公開されたもの。Vは、バラード歌手パク・ヒョシンとデュエットで甘いボイスを披露。「Come what may Change of heart Who cansay If you look in my eyes(どんなことが訪れても心が変わっても誰が何と言おうと君が私の目を眺めなが