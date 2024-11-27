Ron Bousso[ロンドン２６日 ロイター] - 米石油大手エクソンモービルの上流部門担当責任者リアム・マロン氏は２６日、トランプ次期政権下で国内石油・ガス生産会社が生産量を大幅に増やす公算は小さいとの見方を示した。資本規律に重点を置いているためと指摘した。マロン氏はロンドンで開催された業界会合で、「『ドリル・ベイビー・ドリル（石油を掘りまくれ）』モードになる人はいないだろう」と指摘。「企業の大半が事業