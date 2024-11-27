【セガ メガドライブ for Nintendo Switch Online：追加タイトル3作】 11月27日 配信開始 任天堂は11月27日、有料サービス「Nintendo Switch Online＋追加パック」の加入者向けコンテンツ「セガ メガドライブ for Nintendo Switch Online」にて、新たに3タイトルの配信を開始した。 今回追加されたのは、カプコンのアクションシューティングゲーム「戦場の狼