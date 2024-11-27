千年の窯火、陶器製造の伝承を紡ぐ中国・山西省懐仁市19日、懐仁市錦泰陶磁器で陶土の品質を検査する作業員。（懐仁＝新華社記者/楊晨光）【新華社懐仁11月27日】中国山西省懐仁市は、千年以上に及ぶ陶器製造の歴史を持ち、古くから国内陶磁器の主要産地の一つとして知られている。同市はここ数年、製造技術の革新や研究開発プラットフォームの構築、業界標準の策定など、多方面にわたる総合的な施策を展開、陶磁器産業の質