DJI JAPAN株式会社は、Amazonで開始した「ブラックフライデーセール」に参加。11月27日（水）からはじまった先行セールを皮切りに、12月6日（金）までの本セール終了まで割引価格で販売する。 対象製品はアクションカメラ、ジンバル、ドローン、ポータブル電源など。11月27日（水）現在で最も割引率が高いのはアクションカメラ「DJI Action 2 Powerコラボ（32GB）」で通常価格4万9,500円