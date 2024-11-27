１日の行動を振り返ってみた時、「腕や首肩周りがほとんど動かさず、猫背のまま過ごしていた」ということありませんか？それが常態化していると代謝の低下を招き、より贅肉がつきやすくなる悪循環へと一直線。そこで習慣に採り入れたいのが、代謝を高めつつお腹と二の腕の引き締めが一気に叶うピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクス】です。スフィンクス胸、お腹、肩周りのストレッチ、二の腕や背中周りの筋肉の強化のほか