中国南方航空は、東京/成田〜鄭州線を増便する。現在は木・土曜の週2往復を運航しており、12月20日から2025年1月9日まで1日1往復、1月10日から月・水・木・土・日曜の週5往復とする。同路線を運航する唯一の航空会社で、今年9月に運航を再開していた。■ダイヤCZ8384東京/成田（14：20）〜鄭州（17：55）／木・土（〜12月19日）CZ8384東京/成田（14：20）〜鄭州（17：45）／毎日（12月20日〜2025年1月9日）CZ8384東京/成田（