ナッツ菓子専門店「caica（カイカ）」が、バレエ＆ダンスブランド「チャコット」とコラボ。クリスマスの定番バレエ『くるみ割り人形』をイメージした特別アイテムが11月29日（金）から数量限定で東京・チャコット代官山本店にお目見えします。さらに12月2日（月）には、持ち歩きしやすい新シリーズ「そのままナッツ」がcaicaの定番に仲間入りしますよ。ナッツが主役のスイーツブランド「caica」2024年2月に誕生したcaicaは、ナッツ