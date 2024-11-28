動物たちを虐待から守るために、2022年に立ち上がったNPO法人どうぶつ弁護団（Animal Defense Team）。当連載では、どうぶつ弁護団に所属する弁護士・獣医師メンバーからの便りを紹介します。動物たちへの恩返し私は行政獣医師として、この「どうぶつ弁護団」に参加させていただいています。そもそもなぜ獣医師である私がどうぶつ弁護団に興味を持ったのかと言うと、少々おおげさですが、動物たちの命を守ることが、私の宿命