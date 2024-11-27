2024年12/2付（集計期間：24年11/18〜11/24）オリコン週間ストリーミングランキングTOP100内の週間総再生数は2億9750.8万回（先週比0.5％減）、TOP500内では6億4240.3万回（同1.4％減）で、いずれも前週比減となった。TOP500に初登場したのは14作（先週18作）、そのうちTOP100入りは3作（先週3作）だった。【グラフ】アーティスト別TOP500合計再生数とランクイン楽曲数の推移【TOP10 動向】■「APT.」3週連続1位＆1000万回超え