Humeyra PamukIsmail ShakilSimon Lewis[ワシントン ２６日 ロイター] - ブリンケン米国務長官は２６日、ウクライナ東部の防衛を強化するため安全保障支援を米国は引き続き増強していると述べた。ブリンケン氏は主要７カ国（Ｇ７）会合後、ロシアがウクライナとの戦争で北朝鮮軍を派遣したことはＧ７にとって「重大な懸念」事項だとし、ロシアが見返りとして北朝鮮に対して何を行う可能性があるのかを注視していると述べた
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