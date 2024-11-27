株式会社初代タイガーマスクネットワーク代表の佐山聖斗氏が27日、X（旧ツイッター）を更新。初代タイガーマスクで父の佐山聡の67歳の誕生日を祝福した。11月27日は父の67回目の誕生日。「誕生日おめでとう御座います」とつづり、ビフォーアフター写真を公開。父聡が幼少期の聖斗氏を担ぎ上げる写真と、聡が大人の聖斗氏と対面する写真の2枚をアップした。聖斗氏は21年の大みそかのRIZINに登場。「来年7月のRIZINにチャレンジする