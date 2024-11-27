【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■THE RAMPAGE川村壱馬＆吉野北人が“超至近距離”で見つめあう！ THE RAMPAGEの川村壱馬と吉野北人が出演する、UHA味覚糖“コロロ”の新CM『コロロパーティー 川村壱馬』篇、『コロロパーティー 吉野北人』篇が公開された。 今回のCMは、アップテンポなパーティーチューンであるTHE RAMPAGEの新曲「BURN」に合わせ、コロロ尽くめのパӦ