Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホやパソコンの周辺機器に詳しい人なら、まず知らない人がいないメーカーUGREEN。良コスパで高機能なプロダクトをラインアップしているUGREENも、先行セール期間を含む2024年11月27日（水）から12月6日（金）にかけて開催される「Amazonブラックフライデー」でセール対象商品が登場し