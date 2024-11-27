26日、レバノン・ベイルートで、イスラエル軍の空爆発表を受け避難する人々（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は26日、レバノンの民兵組織ヒズボラとの停戦を前に、レバノン首都ベイルートを集中空爆した。イスラエルメディアによると、ベイルート南部で軍が2分間にヒズボラの拠点20カ所を攻撃した。中心部の繁華街も被害を受けた。AP通信によると、ベイルートへの攻撃は昨年10月の戦闘開始以降、最大規模。ロ