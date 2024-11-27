【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが２６日（現地時間）に発表した最新チャートによると、韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「ＡＰＴ．」がメインシングルチャート「ホット１００」で１５位を記録し、５週連続ランクインした。順位は前週から２ランク下落した。ＢＴＳ（防弾少年団）のＪＩＭＩＮ（ジミン）のソロ曲「Ｗｈｏ」はホッ