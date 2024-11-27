[サンフランシスコ ２６日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の一部当局者が、翌日物リバースレポ金利を引き下げて政策金利の下限と再び一致させる時期が近づいていると考えていることが、２６日に公表された１１月６─７日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で分かった。翌日物リバースレポ金利は、銀行やマネー・マーケット・ファンド（ＭＭＦ）がＦＲＢの口座に預ける資金に付与される金利。ＦＲＢが政策金利