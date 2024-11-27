中国・長江デルタ地域の文化産業、２３年の売上高４兆４千億元超す第5回長江デルタ地域国際文化産業博覧会で披露された黄梅劇。（上海＝新華社配信）【新華社上海11月27日】中国上海市で25日までの4日間開かれた第5回長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）国際文化産業博覧会で、「2024長江デルタ地域文化産業発展青書」が発表された。統計によると、23年の長江デルタ地域の一定規模（主要事業の年間売上高500万元、