「魯迅文学と日本留学」セミナー、上海で開催19日、上海で開催された「魯迅文学と日本留学」セミナー。（上海＝新華社配信）【新華社上海11月27日】中国上海市にある上海財経大学外国語学院で19日、中国現代文学の巨匠、魯迅の文学世界と日本留学経験について考えるセミナー「魯迅文学と日本留学」が開催された。北京大学、復旦大学、同済大学、上海外国語大学などの教員と学生が参加した。今年は魯迅の日本留学から120周年に当