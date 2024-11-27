英ギネスワールドレコーズ社は26日、「世界最高齢の男性」と認定していた英国人のジョン・ティニスウッドさんが25日に112歳で亡くなったと発表した。家族によると、「最後の日は音楽と愛に囲まれていた」という。ティニスウッドさんは1912年8月、英リバプール生まれ。第2次大戦では陸軍会計科に所属し、軍の財政や食料物資の管理を担当した。戦後は石油大手のシェルとBPの両社で会計を担い、72年に退職した。86年に44年間連