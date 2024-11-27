青森県八戸市で今年１月、自宅浴室で当時5歳の長女に水をかけ放置し、低体温症で死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の宮本菜々美被告（22）の裁判員裁判の初公判が26日、青森地裁であった。宮本被告は起訴内容を認めた。起訴状などによると、宮本被告は同居する内縁の夫の関川亮被告（32）=同罪で起訴=と共謀。1月7日、長女の望愛（のの）ちゃんを自宅浴室に連れて行き、服の上から水をかけて約4時間半にわ