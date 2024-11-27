ここ1週間の地震回数は、震度1以上の地震が82回発生。昨夜(26日)は、石川県西方沖を震源とする地震で石川県で最大震度5弱を観測しました。気象庁は、揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度5弱程度の地震に注意するよう呼び掛けています。ここ1週間の地震回数上の図は、日本全体でこの1週間に震度1以上を観測した地震の震央を、地図上に示したものです。この7日間(11月20日9時00分〜11月27日9時00分)では、震度1以