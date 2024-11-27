MAXWINは、GPSを搭載したヘルメット取付前後ドライブレコーダー「MF-BDVR001G」の予約販売を開始しました。 MAXWIN「MF-BDVR001G」 MAXWINは、GPSを搭載したヘルメット取付前後ドライブレコーダー「MF-BDVR001G」の予約販売を開始。【予約販売ショップ】Amazonhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0DMZ5NP7N ■GPS搭載ヘルメット取付前後ドライブレコーダー『MF-BDVR001G』GPS搭載ヘルメット取付ドライブレコーダー◆自動