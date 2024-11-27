【S.H.Figuarts 「SPY×FAMILY」 アーニャ・フォージャー -しふくばーじょん-】 発売日：11月 参考価格：6,600円 セール価格：4,599円 楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の可動フィギュア「S.H.Figuarts 『SPY×FAMILY』 アーニャ・フォージャー -しふくばーじょん-」を参