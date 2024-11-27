福岡管区気象台は27日午前5時27分、福岡県福岡、北九州地方に暴風警報、福岡県に雷注意報をそれぞれ発表した。福岡、北九州地方の海上では27日昼前から夜遅くまで暴風に警戒するよう呼びかけた。気象概況によると、27日は低気圧が発達しながら朝鮮半島から日本海を進み、気圧の傾きが大きくなる見込み。また、九州北部地方の上空約5500メートルには、氷点下21度以下の強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる。