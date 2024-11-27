David Shepardson［２６日ロイター］ - 米商務省は２６日、半導体大手インテルに対する７８億６０００万ドルの補助金を最終決定したと発表した。同社が国防総省と３０億ドルの契約を結んだことを受けて、補助金の額は３月に発表した８５億ドルから減額された。補助金は、アリゾナ州、ニューメキシコ州、オハイオ州、オレゴン州で同社が進める約９００億ドルの製造プロジェクトに活用される。レモンド商務長官は「米国で設計