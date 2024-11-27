冷蔵庫にそろそろ使わないといけない、にんじんが1本。カレーで使い切れずに一週間以上、冷蔵庫にほったらかし（笑）。にんじん1本で作れる素敵なレシピはないかと探したら…良さげなの、発見。都内のレストランで料理長をしているという麦ライスさんがX（旧Twitter）で紹介している「人参と豆乳のふわふわポタージュ」がそれ。レンチンしたにんじんを豆乳、コンソメ、塩、砂糖と一緒にハンドブレンダーで攪拌す