コロナ禍で運休していたが…写真はイメージ（画像：PIXTA）。東武バスが2024年12月6日（金：暦の上では翌7日〈土〉）から、深夜急行バス「ミッドナイトアロー吉川・三郷・南流山」の運行を再開します。同バスは、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い運休していました。運行日は、お盆や年末年始を除く平日の金曜日と、祝日前の平日です。新越谷駅東口を25時ちょうどに出発し、越谷レイクタウン駅入口や吉川駅入口、三郷駅北