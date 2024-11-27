26日（現地時間）、バイエルン・ミュンヘンはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節でパリ・サンジェルマンと対戦し、1-0で勝利した。互いに欧州屈指の強豪と評される両チームの対戦は、互いに相手ボール時に積極的なハイプレスを仕掛けるプレイスタイルを指向しているため、序盤から狭いスペースでの激しい攻防が続く。そうした試合展開の中、バイエルンが先制点を奪う。38分に得た左サイドからのコーナーキックの場