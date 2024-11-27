【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市全域に２７日、大雪注意報が発令され、朝にかけて各地で２０センチ前後の積雪を記録した。市内北東部の蘆原区、城北区、中浪区、広津区、東大門区、道峰区、江北区、城東区の一部には大雪警報が発令され、ソウル市と気象庁によると城北区、江北区などで積雪量が２０センチを超えた。ソウルで２０センチ前後の積雪を記録したのはここ数年間では極めてまれだ。市は除雪機約１４００台を投