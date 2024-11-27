◇NPBアワーズ（2024年11月26日）正力松太郎賞を受賞したDeNA・三浦監督は、晴れやかな表情で表彰式に臨んだ。レギュラーシーズン3位から「史上最大の成り上がり」で26年ぶりの日本一。「素晴らしい最高の賞で大変光栄。監督としてというより選手たち、チームスタッフ、ファンの方が一体感を持ち、一つになって戦った結果、この賞を頂けた」。リーグ優勝からの日本一連覇を狙う来季へ「心を一つにして戦うことを継続し、進化