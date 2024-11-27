勤続年数が長いのになかなか昇給しないときや、あとから入社した社員の方が給料を多くもらっていると、「なぜ自分より多いのか」と疑問に思う方もいるでしょう。給料は勤続年数以外の要素も考慮して決められるため、場合によってはあとから入社した社員の方が高い可能性は十分にあり得ます。 今回は、勤続年数別の平均年収と、あとから入社した社員の給料が高い理由などについてご紹介します。 勤続年数別平均給与