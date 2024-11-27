ボーイズグループASTROのメンバーで俳優のチャウヌが、高級ジュエリーにも負けない輝くビジュアルを披露した。【写真】「体も天才」チャウヌの“たくましい大胸筋”11月26日、チャウヌは自身のインスタグラムを更新。青色のハートの絵文字とともに「CHAumet」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真は、去る25日に高級ジュエリーブランド「CHAUMET（ショーメ）」のタイ・アイコンサイアム店のオープニングに