Twitterから派生したSNSのBlueskyが急成長中だ。CEOのジェイ・グレイバーはサービスのオープン性を重視し、ユーザーが他サービスに乗り換えられる仕組みを提供。これまでのソーシャルメディアとは一線を画す運営方法を模索している。