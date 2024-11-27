アメリカのバイデン大統領は、イスラエルとレバノンを拠点とするイスラム教シーア派組織ヒズボラが停戦で合意したことを歓迎しました。【映像】バイデン氏の演説「イスラエルとレバノン両政府がヒズボラとの破滅的な戦闘を終わらせるという、アメリカの提案を受け入れたことをうれしく思う」（バイデン大統領）バイデン大統領は26日、ホワイトハウスで演説し、2023年10月以降、戦闘を続けてきたイスラエルとヒズボラがアメリカ