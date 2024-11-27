東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値153.08高値154.49安値152.99 155.55ハイブレイク 155.02抵抗2 154.05抵抗1 153.52ピボット 152.55支持1 152.02支持2 151.05ローブレイク ユーロドル 終値1.0489高値1.0545安値1.0425 1.0668ハイブレイク 1.0606抵抗2 1.0548抵抗1 1.0486ピボット 1.0428支持1 1.0366支持2 1.0308ロ&#12