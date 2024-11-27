東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.42高値8.55安値8.42 8.64ハイブレイク 8.59抵抗2 8.51抵抗1 8.46ピボット 8.38支持1 8.33支持2 8.25ローブレイク シンガポールドル円 終値113.67高値114.62安値113.57 115.39ハイブレイク 115.00抵抗2 114.34抵抗1 113.95ピボット 113.29支持1 112.90支持2 112.24ローブレイ