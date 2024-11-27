東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6475高値0.6507安値0.6434 0.6583ハイブレイク 0.6545抵抗2 0.6510抵抗1 0.6472ピボット 0.6437支持1 0.6399支持2 0.6364ローブレイク キーウィドル 終値0.5834高値0.5866安値0.5797 0.5937ハイブレイク 0.5901抵抗2 0.5868抵抗1 0.5832ピボット 0.5799支持1 0.5763