・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６８．７７ドル（－０．１７ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２６２１．３ドル（＋２．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３０３８．８セント（＋１７．８セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５３９．５０セント（＋３．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２０．００セント（