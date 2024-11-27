■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2586) フルッタ 東証グロース (4597) ソレイジア 東証グロース (7267) ホンダ 東証プライム (7111) ＩＮＥＳＴ 東証スタンダード (8894) レボリュー 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4583) カイオム 東証グロース (8136) サン